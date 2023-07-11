ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili diplomasi için teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti. NATO Zirvesi'nde gerçekleşen görüşmede Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.