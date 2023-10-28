ABD Başkanı Joe Biden, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi Beyaz Saray'da ağırladı ve Çin-ABD ilişkilerini ele aldı. Biden, iki ülkenin açık iletişim hatlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Biden, Çin eski Başbakanı Li Kıçiang'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi, Beyaz Saray'da ağırladı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Vang, Çin-ABD ilişkilerini ele aldı.

Görüşmede, iki ülkenin açık iletişim hatlarını sürdürmesi gerektiğini belirten Biden, ABD ile Çin'in küresel zorlukların üstesinden gelmesi için beraber çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Biden, Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan ve dün hayatını kaybeden eski Başbakan Li Kıçiang'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Vang, Sullivan ile de görüştü

Beyaz Saraydan yapılan diğer açıklamaya göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da başkent Washington'da Çin Dışişleri Bakanı Vang ile bir araya geldi.

Sullivan ve Vang, ABD-Çin ikili ilişkileri, İsrail-Hamas çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuları görüştü.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "tehlikeli ve hukuka aykırı eylemlerine ilişkin endişelerini" ileten Sullivan, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

Sullivan ve Vang, stratejik iletişim kanalını açık tutma ve Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gelecek ay San Francisco'da yapılacak toplantı için birlikte çalışmak da dahil üst düzey diplomatik ilişkileri yürütmeyi devam ettirme konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Sullivan ve Vang, eylülde de Malta'da görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile 26 Ekim'de yaptığı görüşmede, ikili, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.