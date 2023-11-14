ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme umuduyla

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin ilişkileri 'normalleştirmek için bir adım' olmasını umduğunu söyledi. Biden, görüşmenin ikili iletişimin tam olarak yeniden tesisi de dahil olmak üzere ilişkileri 'normalleştirmek için bir adım' olmasını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin ilişkileri "normalleştirmek için bir adım" olmasını umduğunu söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağı görüşmenin ikili iletişimin tam olarak yeniden tesisi de dahil olmak üzere ilişkileri "normalleştirmek için bir adım" olmasını umduğunu belirten Biden, bunun "bir kriz olduğunda telefonu açıp konuşabilmeyi ve orduların birbiriyle temas halinde olmasını sağlayabilmeyi" de içerdiğini dile getirdi.

Biden, "Çin'den ayrılmaya çalışmıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ilişkiyi daha iyi olması yönünde değiştirmek." dedi.

Çin halkının halihazırda ekonomik olarak zor durumda olduğunu aktaran Biden, Çin vatandaşlarının iyi ücretli bir işe sahip olmasının herkese faydalı olacağını kaydetti.

Biden, "Ancak Çin'e yatırım yapmayı istesek de tüm ticari sırlarımızı vermemizi gerektiren durumları destekleyemem." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu hafta San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yarın yüz yüze görüşecek.