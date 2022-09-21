Joe Bıden: Putin Daha Fazla Askerin Savaşa Katılması Çağrısında Bulunuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitabında; “Putin şimdi de daha fazla askerin savaşa katılması çağrısında bulunuyor. Kremlin de sahte sözde referandumlarla Ukrayna’nın bazı parçalarını ilhak etmeye çalışıyor ve bu da BM’nin Sözleşmesi’ne temelden aykırı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında; "Putin şimdi de daha fazla askerin savaşa katılması çağrısında bulunuyor. Kremlin de sahte sözde referandumlarla Ukrayna'nın bazı parçalarını ilhak etmeye çalışıyor ve bu da BM'nin Sözleşmesi'ne temelden aykırı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta düzenlenen BM 77. Genel Kurulu'na hitap etti. Biden'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"ÇATIŞMAYI İSTEYEN SADECE RUSYA OLMUŞTUR"

"Putin şimdi de daha fazla askerin savaşa katılması çağrısında bulunuyor. Kremlin'de sahte sözde referandumlarla Ukrayna'nın bazı parçalarını ilhak etmeye çalışıyor ve bu da BM'nin Sözleşmesi'ne temelden aykırıdır.

Putin harekete geçmek zorunda olduğunu iddia ediyor. Rusya'nın tehdit altında olduğunu iddia ediyor. Ancak hiç kimse Rusya'yı tehdit etmemiştir. Çatışmayı isteyen sadece Rusya olmuştur.

ABD muazzam boyutta askeri ve insani yardım ortaya koydu Ukrayna'ya doğrudan ekonomik yardımda bulundu. 25 milyar dolardan fazla yardımda bulunduk.

40'tan fazla ülke milyarlarca dolarlık para ve ekipman desteğinde bulundu. Amaçları Ukrayna'nın kendisini savunmakta yardımcı olmaktı. ABD müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte NATO topraklarına olası saldırılardan caydırmak amacıyla Moskova'ya çok ağır bir bedel ödetmiş ve ödetmeye devam edecektir.

"BM'NİN DAHA KATILIMCI OLMASININ ZAMANI GELMİŞTİR"

Bu kurumun daha katılımcı olmasının zamanı gelmiştir. BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri, sürekli BM şartlarını korumalı, sıra dışı durumlar haricinde veto haklarını kullanmamalıdırlar. Çünkü ancak BM Güvenlik Kurulu güvenilir ve inanılır olacaktır. Bu sebeple Konsey'in tüm daimi ve geçici üyelerinin arttırılmasını desteklemektedir. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerin de BM Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üye olabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Amerika Zirvesi'nde sığınmacılar için önemli anlaşmalara imza attık. 9 Arap ülkeyle birlikte çok önemli tarihi bir anlaşmaya imza attık. ABD yeni bir diplomasi döneminin de kapısını açıyor.

"YAPTIRIMLARIMIZ AÇIK BİR ŞEKİLDE RUSYA GIDA VE GÜBRE İHRAÇ ETMESİNE İZİN VERİYOR"

Gıda krizi konusunda da 93 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. 40 milyon kişilik bir artış var. 2,9 milyar dolarlık küresel gıda güvenliği destek paketini açıklamaktan onur duyuyorum. Rusya da biz bunlarla uğraşırken gıda krizini Rusya'ya yönelik yaptırımlardan dolayı olduğu yalanını yaymaya devam ediyor. Yaptırımlarımız açık bir şekilde Rusya gıda ve gübre ihraç etmesine izin veriyor. Bu konuda hiçbir kısıtlama yok. Bu Rusya'nın savaşı ve gıda güvenliği sorunlarını da Rusya'nın savaşı bitirmesiyle bitirebiliriz. Buradaki BM Genel Sekreteri'nin liderliği ile vermiş olduğumuz çabalarla Karadeniz'den Ukrayna tahılının çıkarılması için önemli bir projeye imza atıldı.

ABD, rekabette bulunduğumuz rakiplerimizle birlikte çalışmaya hazırdır. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bile biz rakiplerimizle çalışmaya hazırız. İklim değişikliği krizinden, bununla mücadeleden uzaklaşmak tüm dünyaya zarar verir. ABD ile Çin arasında net rekabet var.

"ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Çatışma istemiyoruz, Soğuk Savaş istemiyoruz. Hiçbir ulustan ABD ile başka bir ortağımız arasında seçim yapmasını istemiyoruz. ABD özgür ve serbest bir dünya için çalışmayı sürdürecektir.

Tayvan Boğazı'nda çatışmayı engellerken Çin politikasına da bağlılığımızı sürdüreceğiz. Statükonun taraflardan hiçbiri için değişmesini istemiyoruz. Afrika'da Etiyopya'da güvenliğin sağlanması, 6 milyonun kişinin siyasi baskı tehdidiyle ülkeden ayrıldığı Venezüella'da adil seçimlerin geri gelmesi için çalışacağız.

"ABD İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIĞINA DEVAM ETMEKTEDİR"

Yemen'de BM şemsiyesi altında yıllarca savaşın acısını çeken insanların barışa ulaşması için çalışmaya, İsrail ve Filistin hakları için barışın sürdürülebilir devamı için çalışacağız. ABD İsrail'in güvenliğine bağlı devam etmektedir ve iki devletli çözüme bağlılığına da devam etmektedir. Filistinlilerin iki devletli çözüme hakkı vardır.

Bir nükleer savaşın kazananı olmayacaktır. Asla savaşılmamalıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 kalıcı üyesi bu bağlılığı ocak ayında da altını çizmiştir. Rusya silahsızlandırma değerlerinden uzaklaşma sinyalleri vermekte ve nükleer tehditlerde bulunmaktadır.

Çin herhangi bir şeffaflık olmaksızın görülmemiş bir nükleer silahlanmaya girmiş. Sürdürülebilir diplomatik çabalarımıza karşın BM yaptırımları delinmeye devam etmektedir. İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD burada çözüme hazırdır. Ancak İran'ın nükleer silaha ulaşmasına ABD izin vermeyecektir.

"İRAN'IN CESUR KADINLARININ YANINDAYIZ"

2022 yılında temel özgürlüklerin dünyanın dört bir yanında tehlike altına girdiğini görüyoruz. Sincan'da (Xinjiang) ABD'nin ve BM raporlarına göre bunların ihlal edildiğini, etnik azınlıklara karşı Myanmar'da ordunun gerçekleştirdiği saldırıyı görüyoruz. Taliban'ın Afganistan'da kadın haklarını ihlal ettiğini görüyoruz. Bugün İran'ın cesur kadınlarının yanındayız. Temel hak ve özgürlüklerini savunan İran kadınlarının yanındayız.

Şu kadarını biliyorum. Gelecek, halklarının gerçeğe dönüştüren ülkeler tarafından kazanılacaktır. Kadın haklarının tam olarak eşit olarak uygulanması, azınlıkların baskıdan uzak olarak LGBTİ topluluğunun herhangi bir şekilde şiddete hedef olmadan yaşayabileceği, vatandaşların liderlerini korkusuzca eleştirebileceği ülkelerde, insan haklarının korunması için ABD, BM Sözleşmesi'ni korumak için çabalarını sürdürecektir."