ABD Başkanı Joe Biden: ABD, İsrail'in Yanında

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisini savunmaya devam edebilmesini sağlayacaklarını belirterek, 'ABD, İsrail'in yanında' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisini savunmaya devam edebilmesini sağlayacaklarını belirterek, "ABD, İsrail'in yanında" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Biden açıklamasında, İsrail'i kollayacaklarını ve her zaman İsrail'in yanında olduklarını belirterek, "İsrail vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu yardıma ulaşmalarını ve kendilerini savunmaya devam edebilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Dünya birkaç saat içinde İsrail şehirlerine yağan binlerce roketin korkunç görüntülerini gördü" diyen Biden, "İsrail'in kendisini ve halkını sonuna kadar savunmaya hakkı var. Saldırıların hiçbir zaman gerekçesi olamaz. Yönetimimin İsrail'in güvenliğine olan desteği son derece sağlam ve sarsılmazdır" dedi.

Masum insanların acı çekmesi ve ailelerin parçalanmasının insani düzeyde korkunç bir trajedi olduğunu söyleyen Biden, "Bu yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, ekibine Türkiye, Suudi Arabistan, Filistin yönetimi, Mısır, Katar, Umman, BAE ve Avrupa da dahil olmak üzere bölgedeki liderlerle sürekli temas halinde olmaları konusuna talimat verdiğini açıkladı. - WASHINGTON