ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin açıklamasında, "Böylesine bir saldırı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedi" dedi.

