ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruya, "Bunu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Venezuela'nın bir devlet başkanı yardımcısı var" cevabını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika