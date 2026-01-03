ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinde bazı yaralanmalar yaşandığını ancak hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinde bazı yaralanmalar yaşandığını ancak hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinde bazı yaralanmalar yaşandığını ancak hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika