ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda da enkaz devraldım. Putin ile Ukrayna konusunu konuştuk. Göz bebeğim diyordu ama hiçbir şey yapmayacaktı. Beyaz Saray'dan ayrılırken neler olacağını öngörüyordum" dedi.

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda da enkaz devraldım. Putin ile Ukrayna konusunu konuştuk. Göz bebeğim diyordu ama hiçbir şey yapmayacaktı. Beyaz Saray'dan ayrılırken neler olacağını öngörüyordum" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
