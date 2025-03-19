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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayarak, "Süreç çok iyi ilerliyor"...

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayarak, "Süreç çok iyi ilerliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayarak, "Süreç çok iyi ilerliyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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