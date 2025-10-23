ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesine ilişkin, "Durmak...
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesine ilişkin, "Durmak zorundaydı, çünkü dünya onu durduracaktı" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika