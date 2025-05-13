Trump, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Kaldıracak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la aldığını ifade etti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika