Trump, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Kaldıracak
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile alındığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la aldığını ifade etti. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika