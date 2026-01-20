Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya ilişkin, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi" dedi.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
