ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika