ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından Hindistan ve...
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika