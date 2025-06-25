ABD Başkanı Donald Trump, "Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı. İran'ın nükleer tesisleri büyük bir yıkıma uğradı. Dünyada hiç kimse bu muazzam saldırıyı gerçekleştiremezdi" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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