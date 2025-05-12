ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir ev sahibi olacağını ifade etti. - WASHINGTON