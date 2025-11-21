ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika