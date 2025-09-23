ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durdurmak için yüksek gümrük vergileri...
ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durdurmak için yüksek gümrük vergileri uygulamaya tamamen hazırız. Ancak Avrupa da bize bu konuda destek vermeli" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika