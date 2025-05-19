ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna ile savaş sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirterek, "Ben de bu fikre...
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna ile savaş sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirterek, "Ben de bu fikre katılıyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna ile savaş sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirterek, "Ben de bu fikre katılıyorum" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika