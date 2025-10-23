ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ekonomisinin yaptırımlardan etkilenmediğine dair açıklamasıyla ilgili gelen soruya, "Böyle düşündüğüne sevindim. Altı ay sonra göreceğiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika