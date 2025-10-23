ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ekonomisinin yaptırımlardan etkilenmediğine dair açıklamasıyla ilgili gelen...
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ekonomisinin yaptırımlardan etkilenmediğine dair açıklamasıyla ilgili gelen soruya, "Böyle düşündüğüne sevindim. Altı ay sonra göreceğiz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika