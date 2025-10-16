Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da yapması beklenen görüşme hakkında, "Putin ile muhtemelen önümüzdeki...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da yapması beklenen görüşme hakkında, "Putin ile muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim" dedi.

Haberler.com
