Trump'tan Üçlü Zirve Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir üçlü zirve yapması halinde bazı Avrupa liderlerinin de bu zirveye davet edilebileceğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika