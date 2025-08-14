Trump'tan Üçlü Zirve Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir üçlü zirve yapması halinde bazı Avrupa liderlerinin de bu zirveye davet edilebileceğini açıkladı. - WASHINGTON

