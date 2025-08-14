ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı. - WASHINGTON

