ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "İstediğim cevapları...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.