ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "İstediğim cevapları...
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika