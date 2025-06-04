ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarına...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarına...
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarına yanıt vermek zorunda olduğunu çok net şekilde ifade ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarına yanıt vermek zorunda olduğunu çok net şekilde ifade ettiğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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