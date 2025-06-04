ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarına yanıt vermek zorunda olduğunu çok net şekilde ifade ettiğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika