ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığını" ifade ederek, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ateşle oynadığını' ifade ederek, 'Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben...
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığını" ifade ederek, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığını" ifade ederek, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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