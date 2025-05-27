ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığını" ifade ederek, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika