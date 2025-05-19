ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna,...
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna, hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna, hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika