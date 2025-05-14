ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, 'Türkiye'den dostumla görüştüm...

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, " Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" dedi. - RİYAD