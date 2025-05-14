ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, "Türkiye'den dostumla görüştüm...
ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, "Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum.
ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, " Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" dedi. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika