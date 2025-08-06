Trump, Orta Doğu Temsilcisi'nin Putin ile Görüşmesini Değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini duyurdu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington'daki açıklamada, görüşmenin içeriğine dair daha fazla bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika