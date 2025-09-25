ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona...
ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika