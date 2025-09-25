Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.