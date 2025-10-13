ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki "Barış Zirvesi" öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında Gazze Planı'nın ikinci aşama müzakerelerinin...
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki "Barış Zirvesi" öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında Gazze Planı'nın ikinci aşama müzakerelerinin başladığını bildirdi. - ŞARM EŞ ŞEYH
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika