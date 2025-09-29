Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'na

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) İran'ın da dahil olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) İran'ın da dahil olabileceğini ifade etti.

