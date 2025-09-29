ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) İran'ın da dahil olabileceğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika