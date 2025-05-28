ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'a saldırmaması konusunda uyardığını belirterek, "Netanyahu'ya çözüme yakın...
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'a saldırmaması konusunda uyardığını belirterek, "Netanyahu'ya çözüme yakın olduğumuzu söyledim. İran bir anlaşma istiyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'a saldırmaması konusunda uyardığını belirterek, "Netanyahu'ya çözüme yakın olduğumuzu söyledim. İran bir anlaşma istiyor" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika