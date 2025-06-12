Trump: İran'la Anlaşmaya Çok Yakınız

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran ile anlaşmak istediğini ve bu konuda oldukça yaklaştıklarını belirtti. Trump, ayrıca Orta Doğu'da yakın zamanda önemli gelişmeler olabileceğini ifade etti. Bu yorumlar, bölgedeki siyasi dinamikleri etkileme potansiyeline sahip.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la anlaşmak istiyorum, İran'la anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullanarak, " Orta Doğu'da yakında bir şeyler olabilir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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