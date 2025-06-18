Trump'tan İran Açıklaması: Nihai Karara Varılmadı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili henüz kesin bir karar almadığını ve fikirlerinin olduğunu belirtti. Trump, kararlarını genellikle son dakikada verdiğini vurguladı. Bu açıklama, İran ile olan ilişkilerde belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Washington'daki konuşmasında, uluslararası durumu ve diplomatik stratejilerini de göz önünde bulundurduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika