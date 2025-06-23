ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırıda 14 füze fırlattığını, füzelerin 13'ünün engellendiğini ve 1'inin...
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırıda 14 füze fırlattığını, füzelerin 13'ünün engellendiğini ve 1'inin yanlış yöne gittiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırıda 14 füze fırlattığını, füzelerin 13'ünün engellendiğini ve 1'inin yanlış yöne gittiğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika