ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmelere değinerek, 'İran ile çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bence bir anlaşma konusunda...

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmelere değinerek, "İran ile çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bence bir anlaşma konusunda çok iyi ilerliyoruz" dedi. - WASHINGTON