ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak...
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, " İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika