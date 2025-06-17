ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "O kolay bir hedef, ama orada güvende.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "O kolay bir hedef, ama orada güvende.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz), en azından şimdilik" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika