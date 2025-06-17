ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz), en azından şimdilik" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika