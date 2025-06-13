ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a defalarca anlaşma yapma şansı verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika