ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a defalarca anlaşma yapma şansı verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa...
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a defalarca anlaşma yapma şansı verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a defalarca anlaşma yapma şansı verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika