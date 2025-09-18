ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda...
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika