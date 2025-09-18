Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda...

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri" dedi. - LONDRA

