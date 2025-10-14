Haberler

Trump: Hamas Silah Bırakma Taahhüdünde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.