Trump: Hamas Silah Bırakma Taahhüdünde Bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika