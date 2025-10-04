Haberler

Trump, Netanyahu'ya Barış Planı Hakkında Destek Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki barış planına dair Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Trump, Netanyahu'ya 'Bu senin zafer şansın' dediğini ve Netanyahu'nun bununla ilgili bir sorun yaşamadığını ifade etti. Bu yorum, iki lider arasında planın uygulanmasına dair olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'ndeki barış planına ilişkin, "Netanyahu'ya 'Bu senin zafer şansın' dedim. O da sorun etmedi. Etmemeli zaten" dedi. - WASHINGTON

