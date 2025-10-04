Trump, Netanyahu'ya Barış Planı Hakkında Destek Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki barış planına dair Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Trump, Netanyahu'ya 'Bu senin zafer şansın' dediğini ve Netanyahu'nun bununla ilgili bir sorun yaşamadığını ifade etti. Bu yorum, iki lider arasında planın uygulanmasına dair olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
