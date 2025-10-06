Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgilerim var ama...

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgilerim var ama Hamas önemli olan konular üzerinde anlaştı. Çok iyi gidiyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
