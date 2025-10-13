ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer nükleer tesislerini ortadan kaldırmasaydık İran 2 ay içerisinde nükleer silahlara ulaşmış olacaktı. Ama şu anda endişelenmeniz gereken hiçbir şey yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika