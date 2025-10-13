Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer nükleer tesislerini ortadan kaldırmasaydık İran 2 ay içerisinde nükleer silahlara ulaşmış olacaktı.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer nükleer tesislerini ortadan kaldırmasaydık İran 2 ay içerisinde nükleer silahlara ulaşmış olacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer nükleer tesislerini ortadan kaldırmasaydık İran 2 ay içerisinde nükleer silahlara ulaşmış olacaktı. Ama şu anda endişelenmeniz gereken hiçbir şey yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.