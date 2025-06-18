Trump, Putin ile Görüştü: İran ve İsrail Arasında Arabuluculuk Teklifi
ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Putin'in İran ile İsrail arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi azaltma çabaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşme, iki liderin uluslararası ilişkilerdeki rolünü güçlendirmeye yönelik stratejilerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, Putin'in İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklif ettiğini söyledi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika