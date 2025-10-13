ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirterek, "En başından beri iyi bir ilişkimiz var, o çok sağlan biri" dedi. - ŞARM EŞ ŞEYH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika