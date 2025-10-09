ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Hamas'la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika