ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Hamas'la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika