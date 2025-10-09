Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Hamas'la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Hamas'la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Hamas'la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.