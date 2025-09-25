Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çetin" biri olarak tanımlayarak, "Net fikirleri olan bir insan ve harika işler yapıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
