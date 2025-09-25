ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çetin" biri olarak tanımlayarak, "Net fikirleri olan bir insan ve harika işler...
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çetin" biri olarak tanımlayarak, "Net fikirleri olan bir insan ve harika işler yapıyor" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika